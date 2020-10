Im Rathaus-Center in der Innenstadt ist laut Polizei am Montagnachmittag ein Streit nach einem Handy-Kauf eskaliert. Ein 47-jähriger Ludwigshafener wollte in einem Geschäft ein Gerät reklamieren. Es entwickelte sich ein Streitgespräch mit dem Verkäufer. Der 47-Jährige schlug diesem im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Handy ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Gegen den Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.