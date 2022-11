In einer Straßenbahn der Linie 4 (Richtung Endhaltestelle Oggersheim) auf dem Hans-Warsch-Platz in Oggersheim hat sich laut Polizei am Samstag gegen 12.40 Uhr ein Streit entzündet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden dabei Fahrgäste beleidigt. Der Straßenbahnbetrieb war wegen des Vorfalls für 15 bis 20 Minuten beeinträchtigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Kontakt: Telefon 0621 963-2403.