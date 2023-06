In einer Straßenbahn ist laut Polizei am Mittwoch gegen 19.45 Uhr ein Streit eskaliert. Ein bislang Unbekannter und ein 40-Jähriger waren aneinandergeraten, weil sich der Unbekannte von der aus seiner Sicht zu lauten Konversation des 40-Jährigen mit dessen 22-jährigen Begleiter gestört fühlte. Nachdem die Situation durch den Straßenbahnfahrer zunächst beruhigt werden konnte, rannte der Unbekannte an der Haltestelle Gartenstraße plötzlich auf den 40-Jährigen zu und schlug ihm ins Gesicht. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte flüchtete. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.