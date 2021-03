Dass der Karl Ludwig Fickeisen gewidmete Platz vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium nicht – wie von der Schule gewünscht – in Sophie-Scholl-Platz umbenannt wird, erregt die Gemüter bei den Grünen und der SPD. Der Ortsbeirat Süd hatte das Anliegen der Schule am Mittwochabend mit 6:4-Stimmen (bei vier Enthaltungen) abgelehnt.

CDU: Nicht in Vergessenheit geraten

Anlässlich des 100. Geburtstags der 1943 ermordeten Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus (9. Mai 2021) hatte die Schulleitung angeregt, zumindest einen Teilbereich des Fickeisenplatzes nach ihr zu benennen. Eine knappe Mehrheit im Ortsbeirat sprach sich hingegen dafür aus, am Gedenken an den Kaufmann und Wohltäter festzuhalten. „Er sollte nicht in Vergessenheit geraten“, sagte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Im Jahr 1915 hatte Fickeisen der Stadt 400.000 Mark für den Bau eines Kinderwaisenheims gespendet, das die Nazis 1934 schlossen.

Grüne: Hätte wichtiges Zeichen werden können

Die Grünen im Rat halten die Entscheidung für falsch. Eine Platzumbenennung „hätte ein wichtiges und richtiges Zeichen werden können, das Andenken an die Geschwister Scholl und ihren Widerstand gegen das Nazi-Terrorregime noch enger mit der Schule zu verknüpfen“, sagt Monika Kleinschnitger. Offizielle Schuladresse sei die Friedrich-Heene-Straße. „Noch nicht einmal ein Straßenschild erinnert an Fickeisen, und es ist niemandem bisher aufgefallen. Es ließe sich bestimmt eine angemessene Würdigung für ihn an anderer Stelle finden. Das Ergebnis dieser Ablehnung ist, dass weder das Wirken Fickeisens für die Stadt bekannt ist, noch dass das Wirken der Schüler gewürdigt wird“, bilanziert sie.

SPD: Argumentation nicht nachvollziehbar

Auch der Arbeitskreis Kultur der SPD-Stadtratsfraktion bedauert das Votum des Ortsbeirats. Die Ablehnung entbehre einer nachvollziehbaren Argumentation, gegen eine teilweise Umbenennung des Platzes in „Hans und Sophie Scholl-Platz“ spreche nichts, meint SPD-Fraktionsgeschäftsführer Holger Scharff.

Grünes Forum und Piraten: Bezeichnend

„Es ist schon bezeichnend, dass auch langjährige Anwohner von der Existenz des Fickeisenplatzes keine Ahnung hatten“, sagt Nesrin Akpinar für die Fraktion Grünes Forum und Piraten. Sie regt daher an, dass die Stadt an geeigneter Stelle eine Gedenkplakette anbringt, die an Karl Ludwig Fickeisen erinnert. Dass der Platz nicht umbenannt wird, bedauert die Fraktion unterdessen. Vor allem, weil es ein langgehegter Wunsch der Schüler sei.