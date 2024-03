Mit einem waffenähnlichen Gegenstand soll am Donnerstagabend ein Mann in Oppau bedroht worden sein. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ein Zeuge beobachtet, wie es gegen 18.35 Uhr in der Horst-Schork-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen war. Im Verlauf des Streits sei ein bislang Unbekannter zunächst geschlagen und dann bedroht worden. Die Kontrahenten seien im Anschluss in einem Audi und einem hellen Kleinwagen davongefahren. Die Gruppe soll aus mindestens fünf Männern zwischen 18 und 20 Jahren bestanden haben. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .