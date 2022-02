Ein 19-Jähriger ist laut Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in einer Kneipe in der Gartenstadt verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Einer von ihnen trug ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck „Palm Angels“ und eine dunkle Wollmütze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.