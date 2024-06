In der Innenstadt sind ein Mann und eine Frau laut Polizei am Donnerstag aneinandergeraten. Gegen 13.40 Uhr entzündete sich zwischen beiden Autofahrern in der Ludwigstraße ein Streit. Die 40-Jährige wollte auf einem Parkplatz einparken, aus dem der 31-Jährige gerade ausparken wollte. Der Disput eskalierte. Der 31-Jährige warf zunächst ein Stück Pappe nach der Frau und schlug ihr dann mit der flachen Hand ins Gesicht. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt.