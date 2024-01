Mehrere Gäste haben sich in einer Gaststätte in der Kanalstraße im Hemshof am Donnerstag gegen 23 Uhr geprügelt. Den Anfang nahm die Auseinandersetzung, als ein 25-Jähriger mit einem Unbekannten in Streit geriet und geschlagen wurde. Als der junge Mann den Notruf wählte, sind laut Polizei fünf Personen auf ihn zugekommen. Einer habe ihm das Handy abgenommen, ein 42-Jähriger ihn am Kragen gepackt und nach draußen gezerrt. Aus Angst vor weiteren Schlägen habe der 25-Jährige dem Angreifer eine Flasche gegen den Kopf geschlagen und sei danach geflüchtet. Die Polizei traf den 42-Jährigen leicht verletzt in der Kneipe an, er stritt jedoch ab, in den Streit verwickelt gewesen zu sein. Gegen beide Männer laufen nun Ermittlungsverfahren.