Zu einer Auseinandersetzung in einer Firma in der Giulinistraße (Rheingönheim) ist die Polizei am Mittwochabend gerufen worden. Ein 32-Jähriger und ein 55-Jähriger waren in Streit geraten. Dieser eskalierte derart, dass der 55-Jährige mit einer Kaffeetasse nach dem 32-Jährigen warf. Dieser schlug und trat den 55-Jährigen daraufhin. Beide Männer müssen sich nun wegen Körperverletzung, beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung verantworten.