Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung nach einem Streit am frühen Samstagmorgen in der Diskothek Musikpark am Berliner Platz (Mitte). Gegen 2.50 Uhr entzündete sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 18 bis 29 Jahren. Dann wurde es handgreiflich, wobei der 18-Jährige durch den 29-Jährigen leicht verletzt wurde. Weil ein 20-Jähriger dazwischen ging, wurde auch der 29-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung der Beteiligten war laut Polizei nicht notwendig.