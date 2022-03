Nach einem Streit in einer Diskothek in der Innenstadt ist in der Nacht zum Samstag ein 22-Jähriger mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sein 19-Jähriger Kontrahent hatte ihm nach Polizeiangaben mit einer Glasflasche mehrfach auf den Schädel geschlagen. Der 22-Jährige erlitt dabei eine stark blutende Kopfplatzwunde. Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung verantworten, teilte die Polizei mit.