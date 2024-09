Ein 39-jähriger Mann ist bei einem Streit in der Mannheimer Neckarstadt-West am Montag gegen 23 Uhr mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei geriet er auf der Dammstraße gegenüber des Alten Messplatzes in eine Auseinandersetzung mit einem bisher Unbekannten. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte und endete in einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Unbekannte den 39-Jährigen mit einem Messer verletzte. Durch das Eingreifen unbeteiligter Zeugen konnte der Streit beendet werden. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Max-Joseph-Straße. Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 1744444 entgegen.