Verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden ist ein 53-Jähriger am frühen Montagmorgen nach einer Schlägerei in einer Bar in der Gartenstadt. Um 2 Uhr geriet die 34-jährige Barkeeperin in dem Lokal in der Betty-Impertro-Straße mit einer 40-jährigen Besucherin in Streit. Als sich der 53-jährige Bruder der 40-Jährigen einmischte, kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 53-Jährigen und einer Gruppe von drei bis fünf anderen Gästen. Der 53-Jährige wurde laut Polizei von mindestens einem aus der Gruppe mit einem Totschläger ins Gesicht geschlagen und getreten. Als die Polizisten eintrafen, waren die unbekannten und zwischen 18 und 20 Jahre alten Täter weg. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.