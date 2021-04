Ein Streit in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Gartenstadt (Leiningerstraße) ist laut Polizei am Donnerstag um 16 Uhr eskaliert. Als sich ein 28-Jähriger an der Kassenschlange vorbeidrängelte, entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem 28-Jährigen und einem 31-Jährigen, der sich über den Drängler aufregte. Nach einem verbalen Disput schlug der 31-Jährige den 28-Jährigen mit der Faust. Mitarbeiter des Markts trennten die Kontrahenten und verwiesen sie nach draußen. Dabei beleidigte der 28-Jährige eine Mitarbeiterin. Auf dem Parkplatz schlugen beide Männer erneut aufeinander ein. Ein Passant schritt ein, wollte schlichten und bekam ebenfalls einen Faustschlag ab. Die Polizei erteilte beiden Männern einen Platzverweis. Der 28- und der 31-Jährige verzichteten auf eine medizinische Versorgung. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.