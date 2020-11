Der Streit zweier Frauen in einem Möbelgeschäft in der Oderstraße (Oggersheim) ist am Mittwochnachmittag eskaliert. Laut Polizei stritten sich die 66-jährige Ludwigshafenerin und die 23-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim, weil die ältere Frau der anderen keinen Platz machen wollte und sie beleidigte. Beide Kundinnen wurden handgreiflich. Eine Mitarbeiterin des Möbelgeschäfts und ein unbekannter Kunde konnten die beiden Frauen trennen. Die Polizei bittet den Kunden, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403 zu melden.