Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 12 Uhr zwei Jugendliche in einem Bus der Linie 75 getreten und geschubst. Nach Polizeiangaben hatte sich zunächst unter drei Jugendlichen in dem Bus ein Streit entzündet. Eine 49-jährige Frau und ihre Begleitperson mischten sich in den Konflikt ein und beleidigten die jungen Leute. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem Handgemenge, bei dem zwei Jugendliche von der bislang unbekannten Begleitperson getreten und geschubst wurden. Der Täter flüchtete. Die Linie 75 fährt von Rheingönheim zum Berliner Platz. Der Vorfall soll sich während der Fahrt durch den Hemshof ereignet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Szene beobachtet haben: Telefon 0621 963-2222.