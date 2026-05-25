Im Hemshof (Falkenstraße) ist am Samstagvormittag (23. Mai) laut Polizei ein Streit eskaliert. Zwischen einem 56-Jährigen und einem 43-Jährigen aus Ludwigshafen, die sich flüchtig kennen, entzündete sich nach einer Meinungsverschiedenheit eine körperliche Auseinandersetzung. Der 43-Jährige war stark alkoholisiert. Beide trugen Verletzungen am Kopf und im Gesicht davon. Gegenüber der Polizei zeigten sich die Beteiligten aggressiv. Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und musste während der Fahrt dauerhaft fixiert werden. Der 56-Jährige kam wiederholt den Anweisungen der Beamten nicht nach und musste letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Abend ins polizeiliche Gewahrsam.