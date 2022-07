Nach einer Schlägerei in der Ludwigshafener Innenstadt am Freitagabend mit insgesamt sechs Beteiligten sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19.20 Uhr hatte sich ein Streit zwischen zwei Dreier-Gruppen im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße entzündet. Als sich die Gemüter zunehmend erhitzten, eskalierte die Auseinandersetzung in einer wechselseitigen Prügelei. Im Anschluss flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Während die eine Gruppe bei der Fahndung nicht mehr ermittelt werden konnte, wählte die andere als Fluchtmittel die Straßenbahn. Diese wurde von Polizisten gestoppt. Die drei 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen wurden einer Personenkontrolle unterzogen und als Täter identifiziert. Die Ermittlungen zur zweiten Tätergruppe dauern an. Alle Beteiligten müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.