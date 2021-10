In der Innenstadt ist am Sonntag ein Streit zwischen vier Personen eskaliert, laut Polizei kam Pfefferspray zum Einsatz. Drei Männer und eine Frau, alle zwischen 17 und 20 Jahre alt, stritten sich um 5 Uhr in der Maxstraße. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Nachdem einer der Beteiligten mit Pfefferspray gesprüht hatte, klagten drei Personen über Atemwegsreizungen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.