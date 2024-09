Bei einem Streit am Donnerstag um 13.15 Uhr in Ludwigshafen ist es zu einer Eskalation gekommen, bei der ein Messer gezogen wurde. Nach Angaben der Polizei begann die Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in der Bismarckstraße (Mitte) zunächst verbal. Der Streit verlagerte sich dann zur Amtsstraße, wo drei unbekannte Personen einen weiteren Unbekannten körperlich angriffen. Plötzlich zog der Angegriffene ein Cuttermesser, woraufhin alle Beteiligten flüchteten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Ludwigshafen bittet um Hinweise zu den beteiligten Personen und dem Vorfall. Zeugen können sich unter der Nummer 0621-9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.