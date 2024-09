In Ludwigshafen hat sich am Sonntag gegen 19 Uhr ein Streit zwischen zwei Personengruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. Die Polizei berichtet, dass eine Gruppe von vier Personen (zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 27 bis 30 Jahren) im Außenbereich eines Cafés in der Ludwigstraße (Mitte) saß, als eine unbekannte Gruppe von drei Personen (zwei Männer und eine Frau) hinzukam und einen Streit provozierte.

Ein 28-jähriger Mann aus der ersten Gruppe wurde dabei von zwei Männern aus der unbekannten Gruppe geschlagen und getreten. Die Angreifer ließen erst von ihm ab, als sie hörten, dass die Polizei informiert wurde. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die unbekannten Angreifer konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten. Nach Angaben der Polizei wird die dreiköpfige Gruppe wie folgt beschrieben: Ein Mann von 1,75 Meter Größe, 16 bis 20 Jahre alt, blonde kurze zurückgegelte Haare, trug Jeans mit Aufschrift am Gesäß. Der Zweite ebenso groß und gleich alt, dunkle Haare, Deckhaar etwas länger ins Gesicht hängend. Die Frau soll 16 bis 20 Jahre alt sein, blonde Haare, kräftige Statur.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.