Einen 26-Jährigen hat die Polizei am Dienstagabend einer Wohnung verwiesen, nachdem er seine Partnerin angegriffen hatte. Um 21.30 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin im Stadtteil Süd die Polizei verständigt, weil sie einen lauten Streit aus einer benachbarten Wohnung gehört hatte. Dieser eskalierte laut Polizei. Ein 26-Jähriger beschädigte Möbel und griff seine Partnerin an. Er wurde aus der Wohnung verwiesen, verhielt sich jedoch weiterhin so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.