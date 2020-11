Im anhaltenden Streit zwischen den zwei Lagern der Grünen hat sich für die Grünen im Rat Hans-Uwe Daumann mit einem persönlichen Statement zum Interview mit den Ex-Vorsitzenden der Partei, Petra Mazreku und Raik Dreher, in der Montagausgabe zu Wort gemeldet. „Raik Dreher und Petra Mazreku zeichnet vor allem eines aus: Dass sie keine Gelegenheit zu einem Presseauftritt auslassen. Das hat mit grünen Werten und Inhalten wenig zu tun“, kritisiert Daumann. „Dass sie mit ihrer ständigen Pressepräsenz das Klima vergiften und der politischen Konkurrenz in die Hände spielen, nehmen sie billigend in Kauf. Ich unterstütze den Kurs des neuen grünen Kreisvorstands, der sich beharrlich für einen grünen Neuaufschwung nach Dreher und Mazreku ins Zeug legt.“ Ständige öffentliche Nabelschau sei da nicht hilfreich, ergänzt Daumann. „Im Übrigen glaube ich, dass die wiederholten Wasserstandsmeldungen aus dem Parteiausschlussverfahren gegen die beiden nicht wirklich spannend sind. Das Ergebnis zählt, und da müssen wir uns alle noch etwas gedulden.“

Was bisher geschah: Wegen angeblich parteischädigendem Verhalten im Umfeld der Kommunalwahl im Mai 2019 drohte Raik Dreher und Petra Mazreku der Rauswurf aus der Partei. Ende September zog der Kreisverband seinen Antrag auf einen Parteiausschluss jedoch überraschend zurück, um die Angelegenheit intern zu klären. Die beiden Ex-Vorsitzenden ziehen jetzt allerdings selbst vor das Landesschiedsgericht der Partei, um die gegen sie erhobenen Vorwürfe prüfen zu lassen.