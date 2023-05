Ein Disput zwischen zwei Männern ist laut Polizei am Montagabend in der Friesenheimer Sedanstraße eskaliert. Gegen 18.15 Uhr gerieten ein 44- und ein 51-Jähriger auf offener Straße in einen Streit. Hierbei soll der 51-Jährige versucht haben, mit einem Messer auf den 41-Jährigen einzustechen. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.