In Edigheim ist laut Polizei am Mittwoch ein Streit an einer Tankstelle eskaliert. Gegen 21 Uhr wollte ein 40-jähriger Rollerfahrer sein Fahrzeug an der Tankstelle in der Oppauer Straße betanken, als die Mitarbeiterin ihn darauf hinwies, dass diese bereits geschlossen sei. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, im Zuge dessen der 40-Jährige die Frau zu Boden stieß und ihrem Lebensgefährten mit seinem Helm einen Kopfstoß verpasste. Daraufhin kam es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten und mehreren Beleidigungen. Gegen alle drei Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen die Mitarbeiterin und ihren Lebensgefährten zusätzlich wegen Beleidigung eingeleitet.