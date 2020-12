In einem Oggersheimer Discounter in der Sudetenstraße ist laut Polizei am Dienstagmorgen ein Streit eskaliert. Ein 46-Jähriger soll sich an der Kasse vorgedrängelt haben. Als ein 51-Jähriger ihn darauf ansprach, griff der 46-Jährige diesen an, beleidigte ihn und verletzt ihn leicht.