Ein 27-Jähriger ist am Mittwoch gegen 22 Uhr bei einem Kiosk in der Edigheimer Straße ( Oppau) in Ludwigshafen angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit drei Männern in Streit.

Die Männer schlugen mehrfach auf den 27-Jährigen ein, bis dieser zu Boden ging. Einer der Täter setzte die Schläge fort, während der Mann am Boden lag. Anschließend flüchteten die Angreifer zu Fuß in Richtung der Bahngleise.

Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Täter werden als etwa 1,75 Meter groß, 30-35 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter 0621 9632222 zu melden.