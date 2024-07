Etwa 20 Personen sind am Sonntag gegen 6.15 Uhr am Berliner Platz (Mitte) in Streit geraten. Dieser gipfelte laut Polizei darin, dass drei Männer im Alter von 36 bis 46 Jahren zwei 19- und 26-Jährige eine Treppe herunterstießen und im Anschluss auf sie einschlugen. Die beiden jungen Männer wurden hierbei leicht verletzt. Die drei stark alkoholisierten Tatverdächtigen seien äußert aggressiv gewesen und wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurden sie in Gewahrsam genommen.