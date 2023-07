Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Willi Streily ist ein Mann mit großem Herzen – und er ist Künstler, ein Ludwigshafener Original. Als der 82-Jährige erfuhr, dass die Aidshilfe Ludwigshafen ums finanzielle Überleben kämpft, stand für ihn fest: „Ich muss was tun.“ Streily fackelte nicht lange und bot seine Hilfe an.

Seit dieser Woche hängen 30 Exponate von Willi Streily in den Räumen der Aidshilfe in der Oberstraße 16 in Mundenheim. Sie können dort betrachtet und