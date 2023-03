Weil wegen des Warnstreiks am Freitag Papiertonnen im regulären Zyklus nicht geleert werden konnten, wird dieser Termin am Montag nachgeholt. Wie der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) weiter mitteilte, bietet er an, die Tonnen ausnahmsweise am Montag bereitzustellen. Er bittet um Verständnis, dass die Leerungen aufgrund des Streiks und den damit verbundenen personellen Ausfällen nicht im gewohnten Umfang hätten vorgenommen werden können.