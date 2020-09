Wegen eines ganztägigen Warnstreiks in der Stadtverwaltung Ludwigshafen bleiben die städtischen Kindertagesstätten am Donnerstag, 1. Oktober, geschlossen. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. „Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen die Betreuung ihrer Kinder an diesem Tag anderweitig sicherstellen“, heißt es aus dem Rathaus. Auch die beiden städtischen Hallenbäder sind betroffen und bleiben am Donnerstag geschlossen. Auch die Sitzung des Beirats für Migration und Integration findet nicht statt. Sie wird auf den 22. Oktober verschoben. Hintergrund sind die derzeitigen Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi hat deshalb für den 1. Oktober die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigshafen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.