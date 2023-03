Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Freitag den Öffentlichen Nahverkehr in Ludwigshafen und Mannheim weitgehend lahm gelegt. Den Berliner Platz, den größten Nahverkehrsknotenpunkt in Ludwigshafen, fuhren keine Straßenbahnen und Busse der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mehr an. Im Vergleich zu anderen Werktagen waren dort deutliche weniger Menschen unterwegs. Busse des Unternehmens Palatina Bus fuhren weiterhin. Die Linien verbinden Ludwigshafen mit Landkreisgemeinden und Kommunen in der Vorderpfalz. Auch der S-Bahn-Verkehr Rhein-Neckar wurde nicht bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat für kommende Woche weitere Streiks in Mannheim und Ludwigshafen angekündigt. Der Nahverkehr soll aber nicht davon betroffen sein. Am Montag wird die Stadtverwaltung Mannheim, am Mittwoch sollen Kitas und Krankenhäuser in Ludwigshafen bestreikt werden. Auch Demonstrationen in den Innenstädten sind geplant. Verdi-Bundesvorsitzender Frank Wernecke spricht bei einer Kundgebung am Mittwochvormittag vor dem Verdi-Haus in der Kaiser-Wilhelm-Straße, zuvor treffen sich die Teilnehmer auf dem Berliner Platz, auf dem dann deutlich mehr los sein dürfte als am Freitag.

