Die Gewerkschaften Verdi, Komba und der Beamtenbund haben für Mittwoch, 14. Oktober, in Ludwigshafen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Daher kommt es an diesem Tag voraussichtlich zu Einschränkungen bei allen Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Die städtischen Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Die Mädchen und Jungen werden nicht in den Einrichtungen betreut. Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen die Betreuung ihrer Kinder anderweitig organisieren. Vom Streik betroffen ist auch das Hallenbad Süd. Es bleibt ebenfalls geschlossen.