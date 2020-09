Weil die Gewerkschaft Verdi bundesweit zum Streik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen hat, werden auch in Ludwigshafen und Mannheim am Dienstag, 29. September, alle Busse und Bahnen still stehen. Denn betroffen von den Streiks ist auch die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV). Dort werden nicht nur Bus- und Bahnfahrer ihre Arbeit niederlegen, sondern auch die Mitarbeiter der Verwaltung und Werkstätten, wie die RNV mitteilt. Auch der Schulbusverkehr kann betroffen sein, heißt es, sofern die RNV ihn im städtischen Auftrag übernimmt. Ab Mittwoch soll der Nahverkehr wieder normal laufen.

Streiks in Klinikum und Stadtverwaltung

Es ist nicht der einzige Streik in dieser Woche, der Ludwigshafen betrifft. Jürgen Knoll, Bezirksgeschäftsführer bei Verdi, kündigte gegenüber der RHEINPFALZ an, dass für Mittwoch, 30. September, die Mitarbeiter am Klinikum Ludwigshafen zum Streik aufgerufen sind und für Donnerstag, 1. Oktober, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.