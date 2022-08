Die Polizei hat einen Exhibitionisten im Stadtteil Süd festgesetzt. Der Mann hatte sich am Donnerstagmorgen bei einem Supermarkt in der Saarlandstraße selbst befriedigt. Eine 49-Jährige verständigte die Polizei. Eine Streife traf den Mann vor Ort mit heruntergelassener Hose an. Gegenüber der Beamten habe sich der 28-Jährige aggressiv gezeigt und wollte weggehen, heißt es im Polizeibericht. Die Polizisten fesselten den Mann, gegen den nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt wird.