Als interdisziplinäres Team lassen die Streetdocs Menschen medizinische Erst- und Notversorgung zukommen, die hauptsächlich wegen einer fehlenden Krankenversicherung davon ausgeschlossen sind. „Gesundheit für alle ist unser Ziel, wir sind ein langjähriges spendenfinanziertes Hilfsprojekt und helfen allen Menschen unter Wahrung der Anonymität“, teilen die Verantwortlichen mit. Dringend gesucht würden derzeit Ärztinnen und Ärzte (im oder außer Dienst) für das ehrenamtliche Team der Humanmediziner, die alle paar Wochen mittwochmittags ihre Fähigkeiten und ihre Zeit zur Verfügung stellen. Die medizinische Versorgung der Streetdocs findet in einer eigens dafür eingerichteten Praxis im Ludwigshafener Hemshof sowie mit Anfahrt in zwei weiteren Behandlungsräumen statt. Zur Seite steht den Ärzten ein Team aus medizinischen Fachangestellten und Sozialarbeitern. Interessierte können sich per E-Mail melden: an StreetDoc@foerdergemenschaft.de oder unter der Telefon 0621 65050354.