Nach der Premiere im Vorjahr wird es beim Rheinuferfest vom 30. Juni bis 2. Juli wieder eine Street-Food-Meile geben. Die kulinarischen Angebote sorgten entlang des Flussufers auf Höhe des Zugangs zur Rhein-Galerie im Vorjahr für enormen Andrang. An insgesamt zwölf Ständen wird unter anderem Eis-Stritzel, Crispy Tacos, Southeast Asian fried chicken, French Tacos, Empanandas, Burritos, Quesadillas, Arepas, Porcobrado und Lokmatas sowie Café-Spezialitäten, Softdrinks und Bier angeboten. Geöffnet hat die Street-Food-Meile am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.