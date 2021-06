Die Street Docs haben an Fronleichnam ihre Corona-Impfaktion in sozialen Brennpunkten fortgesetzt. 45 Flüchtlinge sind in der Unterkunft in der Mannheimer Straße geimpft worden, wie der Arbeitskreis Flüchtlinge Oggersheim mitteilt.

Wie bereits bei der ersten Impfaktion der Street Docs in der Bayreuther Straße am vergangenen Wochenende, waren auch in der Mannheimer Straße vorab zahlreiche Helfer unterwegs, um die Menschen über das Impf-Angebot zu informieren und dafür zu motivieren, wie Bernhard Werner, Sprecher des Arbeitskreises Flüchtlinge Oggersheim mitteilt. Die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises und vom Verein „Respekt: Menschen!“ seien dabei von städtischen Sozialarbeitern unterstützt worden.

„Die Resonanz war dann größer wie erwartet“, sagt Werner über die gut zweistündige Impfaktion, bei der auch das Medimobil der Street Docs, eine Art rollende Praxis, zum Einsatz gekommen sei. 45 Bewohner wurden mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft, der – im Gegensatz zu den anderen Covid-Vakzinen – nur einmal verabreicht werden muss.