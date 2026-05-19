Vor dem Benefizkonzert des Deutschen Ärzteorchesters am 19. Juni im BASF-Feierabendhaus hat Claudia Matheis mit Organisator Jörg Breitmaier gesprochen.

Herr Breitmaier, seit wann sind Sie Mitglied im Deutschen Ärzteorchester und wie kommt es, dass Sie Mitorganisator des Benefizkonzerts im Feierabendhaus der BASF sind?

Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied. Es ist ein Projektorchester, für das man sich dreimal pro Jahr bewerben kann. Jeder organisiert einmal die Arbeitsphase, auf die zwei Konzerte in der Umgebung folgen. Ich habe sie bereits im Jahr 2012 mit einem abschließenden Auftritt im Pfalzbau organisiert. (Damals wurden die Einnahmen für psychisch kranke Menschen verwendet, Anm. der Redaktion).

Die Einnahmen aus dem Konzert im Juni gehen an die Stiftung der Street Docs und Street Doc Mental. Wie ist die Verbindung zustande gekommen?

Das hat die Ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG) mitorganisiert. Aus meiner beruflichen Zeit als Mediziner ist mir bekannt, dass Menschen aus Brennpunkten oft auch psychische Probleme haben. Seit 2021 sind zwei Fachkräfte aus dem Guten Hirten bei Street Doc Mental, mit sozial psychiatrischem Schwerpunkt. Mit dem Benefizkonzert möchten wir in der Öffentlichkeit wieder Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Street Docs lenken. Dort sind Allgemeinmediziner, Internisten oder Zahnärzte tätig. Sie kümmern sich ehrenamtlich um Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Häufig sind es Obdachlose oder Menschen aus den Einweisungsgebieten. An drei Standorten wird Basisversorgung angeboten, ausschließlich durch Spenden finanziert.

Um auf das Orchester zurückzukommen: Wie setzen sich die Mitglieder zusammen?

Das Orchester existiert seit dem Jahr 1989. Es sind Mediziner, aber auch Ärzte die bereits im Ruhestand sind, aus ganz Deutschland. Darunter auch Medizinstudenten. Die etwas älteren Kollegen sind ein wenig in der Überzahl, da sie die Probenwoche leichter einplanen können. Alle beruflich Aktiven nehmen eine Woche Urlaub. Die Kosten für den Aufenthalt trägt jeder privat. Für die Proben zum Konzert im Feierabendhaus und ein weiteres in Karlsruhe treffen wir uns dieses Jahr im Diakonissen-Mutterhaus in Neustadt.

Was erwartet die Besucher für ein Programm am Konzertabend im Juni?

Es ist ein klassisches Konzert. Wir beginnen mit einer kurzen und peppigen Ouvertüre von Antonín Dvořák, der „Karneval-Ouvertüre“, die sicher jeden wach macht. Für den zweiten Teil, ein Konzert für Trompete und Orchester von Alexander Arutjunjan ist uns die Verpflichtung eines renommierten Trompeters gelungen. Es ist Solist Reinhard Friedrich. Das ist deshalb eine besondere Gelegenheit, da er sich im Sommer von der Konzertbühne zurückziehen möchte. Das Hauptwerk, die „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz ist ein großes sinfonisches Werk, in ebenso großer Besetzung. Es spielen beispielsweise fünf Schlagzeuge und zwei Harfen mit. Die musikalische Leitung hat Alexander Mottok.

Wie ich heraushöre, finden Sie das Programm sehr attraktiv?

Ja, unsere Besucher kommen entweder wegen der Musik oder wegen der guten Sache.

Infos

Weitere Infos gibt es unter www.basf.de/kultur.

