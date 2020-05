Die Street-Docs bieten ab Mittwoch, 20. Mai, wieder Sprechstunden für Menschen in Notlagen an. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Angebot vorübergehend eingestellt worden. Laut Walter Münzenberger, Geschäftsführer der Ökumenischen Fördergemeinschaft, sind nun die entsprechenden hygienischen Vorkehrungen in den Räumen in der Dessauer Straße 43 getroffen worden, und es steht auch ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung. Daher werden die Allgemeinmediziner und Zahnärzte ab 20. Mai wieder jeden Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr für die Patienten da sein, informiert Münzenberger. Er ergänzt: „Die Sprechstunden in der Bayreuther Straße und der Kropsburgstraße können aufgrund der räumlichen Gegebenheiten derzeit noch nicht wieder angeboten werden.“ Die Street-Docs suchen zudem Verstärkung. Interessenten können sich bei Walter Münzenberger melden: Telefon 0621/59506-110; E-Mail streetdoc@foerdergemeinschaft.de.