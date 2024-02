Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung bietet auch 2024 die Sommerferienbetreuung „Stre & Co – Dein Sommer in LU“ für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren an. Das Angebot deckt die kompletten sechs Ferienwochen vom 15. Juli bis zum 23. August ab und ist in verschiedene Abschnitte unterteilt.

Zusätzlich zur zentralen Stadtranderholung an der Großen Blies („Stre“) bieten die Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt und der freien Träger („&Co“) eine Betreuungszeit von 9 bis 16 Uhr an. An der Blies wird zusätzlich eine Frühbetreuung ab 8 Uhr angeboten. Die Anmeldung ist voraussichtlich ab April im Netz unter www.Lu4u.de möglich. Hier finden sich auch Infos zu den Teilnehmerbeiträgen und -bedingungen sowie zur Verfügbarkeit der Standorte. Das Team der Stadtranderholung ist per E-Mail an stadtranderholung@ludwigshafen.de oder telefonisch (0621 504-3583) erreichbar.

Betreuer gesucht

Für „Stre & Co“ sucht die Stadtverwaltung Betreuer ab 18 Jahren, die Spaß an der Arbeit mit Kindern in einem großen Team haben. Einsatzmöglichkeiten gibt es für zwei, vier oder sechs Wochen und eine Übungsleiterpauschale von 40 Euro pro Einsatztag. Infos rund um die Ferienbetreuung sind auf dem Jugendportal lu4u.de zu finden. Interessenten erhalten eine Einladung zum Kennenlernen und Austausch per Videokonferenz sowie Zugang zum Betreuer-Anmeldeportal. Eine Teilnahme am Schulungswochenende vom 15. bis 16. Juni ist verpflichtend.

Noch Fragen?

Fragen zur Betreuertätigkeit per E-Mail an betreuer-stadtranderholung@Ludwigshafen.de.