Spielen, Basteln, Malen und jede Menge Spaß – das bietet das Programm „Stre & Co: Dein Sommer in LU“. Das Programm des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung ist das älteste Freizeitangebot für Kinder in Ludwigshafen und deckt zum dritten Mal alle sechs Ferienwochen dezentral ab.

„Man spürt in dieser wunderschönen Freizeitstätte das Herzblut des gesamten Teams bis hoch in die Bereichsleitung“, erklärte Kulturdezernentin Cornelia