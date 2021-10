Zu einem zweitägigen Argumentationstraining zum Thema Antisemitismus laden die Landeszentrale für politische Bildung und der Rat für Kriminalitätsverhütung Ludwigshafen ein. Das Training findet am 12. November von 16.30 bis 19.30 Uhr und am 13. November von 10 bis 16 Uhr im Comenius-Zentrum, Comeniusstraße 10, in Oggersheim statt.

Egal, ob in der Schule, im Sportverein, im Büro oder beim Familientreffen: Diskriminierende, menschenverachtende, rassistische oder antisemitische Sprüche begegnen uns überall. Sie treffen uns oft unvorbereitet und machen uns sprachlos. Wie reagieren wir richtig und angemessen darauf? Was entgegnen bei diskriminierenden und menschenverachtenden Aussagen? Wann ist Widerspruch und Argumentation gegen solche Aussagen nötig und sinnvoll?

Das Argumentationstraining soll zunächst sensibilisieren, in der Schule, auf der Arbeit und in der Freizeit genauer hinzuhören, Dinge zu hinterfragen und einzuhaken, wenn pauschal abwertende Sätze fallen. Die Teilnehmer lernen, geäußerten Vorurteilen die eigene Meinung entgegenzusetzen und die Diskussion auf ein sachliches Niveau zu bringen.

Gegen alltäglichen Antisemitismus

Dieses spezielle Training lehnt sich an das allgemeine Argumentationstraining gegen Stammtischparolen an, setzt sich aber insbesondere mit den Vorurteilen gegenüber jüdischen Menschen und dem alltäglichen Antisemitismus in unserer Kultur und im sprachlichen Alltag auseinander.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an anmeldung@politische-bildung-rlp.de oder auf der Homepage unter Veranstaltungen, Kurz-URL: https://s.rlp.de/2pLzi. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.