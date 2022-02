Die Fahrversuche eines 15-Jährigen haben in Mannheim zu einem Blechschaden von 20.000 Euro geführt. Laut Polizei hatte sich der Junge am Sonntagvormittag hinters Steuer eines Fords gesetzt, der auf dem Parkplatz des Strandbads in Neckarau abgestellt war. Dabei stieß der 15-Jährige gegen einen VW und einen Kia, die ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellt waren. Wie der Junge an die Autoschlüssel gelangte, wird noch ermittelt. Der Jugendliche sieht nun einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen, zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalls.