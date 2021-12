Weil ein 56-jähriger Autofahrer am Mittwoch um 14.30 Uhr regelwidrig auf dem Radweg in der Wormser Landstraße (Oggersheim) anhielt, um seine Frau aussteigen zu lassen, musste von der Polizei in der Folge mehrere Anzeigen erfassen. Ein 57-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg in der Wormser Landstraße unterwegs und musste einer anderen Verkehrssituation ausweichen, weshalb er mit dem durch beschädigten Pkw des 56-Jährigen kollidierte.

Außenspiegel umgeklappt

Aus Ärger über das laut Polizei ordnungswidrige Verhalten des 56-Jährigen klappte der Radfahrer den Außenspiegel des Wagens so gewaltsam um, dass ein weiterer Schaden am Fahrzeug entstand. Anstelle sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Radfahrer aus Speyer einfach weiter. Um ihn an der Weiterfahrt zu hindern, folgte ihm der Autofahrer aus Bellheim und packte ihn wenige Hundert Meter weiter an dessen Jacke. Verletzt wurde zwar niemand. Aber die alarmierte Polizeistreife leitete mehrere Strafverfahren wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Unfallflucht ein.