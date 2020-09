Auf einen 34-jähriger Vater kommt eine Strafanzeige zu, weil er seinem 13-jährigen Sohn eine private Fahrstunde gegeben hat. Die Polizei erwischte die beiden am Dienstagabend um 19.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Erzbergerstraße (Friesenheim/Nord), als der Junge gerade am Steuer saß. Was er natürlich nicht darf. Ermittelt wird daher wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.