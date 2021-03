Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten wendet sich gegen den Antrag der Linksfraktion für den Stadtrat am 22. März, eine Umfrage unter den Anwohnern der Friedrich-Heene-Straße durchzuführen, um festzustellen, ob sie mit einer Umbenennung in Sophie- oder Geschwister-Scholl-Straße einverstanden wären.

Fraktionsvorsitzende Nesrin Akpinar sagt: „Wir geben zu bedenken, dass bereits eine Kommission auf Beschluss des Stadtrats die Straßennamen in Ludwigshafen auf historische Belastungen untersucht. Wir wollen keine willkürlichen ad-hoc-Lösungen, sondern eine Gesamtlösung. Ob Friedrich Heene eine belastete Person ist, muss geprüft werden, da sind wir uns einig.“

„Ist uns nicht verständlich“

Co-Fraktionsvorsitzender Raik Dreher ergänzt: „Sollte sich herausstellen, dass es sich um einen belasteten Straßennamen handelt, sind wir natürlich für eine Umfrage unter den Anwohnern. Dann aber bitte mit Angabe von Alternativnamen und der Zusicherung der Kostenübernahme durch die Stadt für die Umschreibung von Ausweis- und Fahrzeugpapieren. Bernhard Wadle-Rohe von der Linkenfraktion hat der Kommission zur Überprüfung der Straßennamen in Ludwigshafen ausdrücklich zugestimmt, die letztlich auf Initiative der Linksfraktion ins Leben gerufen worden ist. Warum er jetzt bei der Friedrich-Heene-Straße von diesem überfraktionellen Weg abweicht, ist uns nicht verständlich.“

Zu der vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Süd angeregten Umbenennung des nach dem Kaufmann Karl Ludwig Fickeisen benannten Platz vor der Schule in Sophie-Scholl-Platz gibt es am Abend eine Sondersitzung im Rathaus.