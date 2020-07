Die Einmündung der Langgarten- in die Friesenheimer Straße, ein Verkehrsknotenpunkt in Friesenheim, wo sich häufig Rückstaus bilden, soll für 800.000 Euro umgebaut und entschärft werden. Das für 2021 ins Auge gefasste Vorhaben, das noch im Bau- und Grundstücksausschuss beraten wird, sieht wegen des beengten Platzes keinen Kreisel vor. Dazu hatte die SPD am Dienstag im Ortsbeirat nachgehakt. Die CDU lobte, dass sich die Sicherheit durch den Umbau verbessere, der Verkehrsfluss aber problematisch bleibe. Mitgedacht bei den Plänen sei ein Radweg an der Langgartenstraße nach Oppau, so Frank Neuschwander vom Bereich Tiefbau.