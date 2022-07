Vier Spielstätten, drei Tage volles Programm – vom 29. bis 31. Juli findet das 21. Internationale Straßentheaterfestival Ludwigshafen statt. Offiziell eröffnet wird das Programm am Freitag, 29. Juli, 17 Uhr, mit dem Stück „Mirage (A Day of Celebration)“ auf dem Europaplatz. „Wir sind nach der zweijährigen Zwangspause einfach froh, dass wir in diesem Sommer wieder an bewährte Traditionen anknüpfen und gemeinsam das weit über die Region hinaus renommierte Internationale Straßentheaterfestival begehen können“, teilt Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) mit. Das Straßentheaterfestival zähle zu den Höhepunkten im Ludwigshafener Kultursommer. Mitten im städtischen Leben verwandele es Straßen und Plätze in eine große Theaterbühne. Mit vier bespielten Plätzen – Europaplatz, Bürgerhof, Platz der Deutschen Einheit und erstmals als ausgewiesenes Festivalzentrum der Karl-Kornmann-Platz – sowie 14 Shows sei das Festival etwas kompakter gehalten als in den Vorjahren, so Reifenberg. Das Programm zum Straßentheaterfestival ist im Kulturbüro der Stadt Ludwigshafen, bei der Tourist-Information, beim Bürgerservice und in den Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz erhältlich. Telefonisch bestellbar ist es unter 0621 504-2888, als Download im Netz steht es unter www.ludwigshafen.de zur Verfügung.