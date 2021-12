Die TWL Netze GmbH verlegt am Donnerstag, 16. Dezember, einen Anschluss für ein Lichtwellenleiterkabel in der Rheinuferstraße 69 in der Innenstadt. Von 9 bis 16 Uhr ist die Dessauer Straße von Mannheim kommend daher nur eingeschränkt über die Rheinuferstraße erreichbar. Verkehrsteilnehmer werden über die L523 und die Kurze Straße in die Dessauer Straße umgeleitet. Die Abzweigung Rheinufer-/Dessauer Straße ist im genannten Zeitraum gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung werde ausgeschildert, informiert der Energieversorger.